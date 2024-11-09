أسباب الإصابة بفطريات الأظافر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - مقدمة

فطريات الأظافر، التي تُعرف علمياً بـ”أونيكوميكوزيس”، تعد من أكثر الأمراض الجلدية شيوعاً والتي تصيب الأظافر سواء أكانت أظافر اليدين أو القدمين. تعتبر مشكلة صحية مزعجة قد تسبب الألم والإحراج لأولئك الذين يعانون منها. في هذا المقال، سنستعرض لكم الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بفطريات الأظافر وكيفية تجنبها.

العوامل المؤدية إلى الإصابة بفطريات الأظافر

تلعب العديد من العوامل دورًا في زيادة فرص الإصابة بفطريات الأظافر:

الرطوبة والبيئة الدافئة

تحب فطريات الأظافر البيئات الرطبة والدافئة، مما يجعل الأماكن مثل حمامات السباحة العامة وصالات الألعاب الرياضية بيئة مثالية لنموها وانتشارها. المشي حافي القدمين في مثل هذه الأماكن يمكن أن يزيد من فرص الإصابة.

ضعف المناعة

الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف، سواء بسبب الأمراض أو الأدوية، هم أكثر عرضة للإصابة بفطريات الأظافر. يحتاج الجسم إلى جهاز مناعي قوي لمكافحة الفطريات ومنعها من النمو والتكاثر.

التقدم في السن

كلما تقدم الشخص في السن، تزداد احتمالية الإصابة بفطريات الأظافر. يصبح الظفر أكثر هشاشة مما يزيد من احتمالية اختراق الفطريات له. كما أن ضعف الدورة الدموية في الأطراف مع التقدم في العمر يمكن أن يسهم في زيادة فرص الإصابة.

الإصابات المتكررة للأظافر

تؤدي الإصابات المتكررة أو الصدمات للأظافر إلى إضعافها وتهيئتها للإصابة بالفطريات. الأشخاص الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب استخدام القدمين بشكل مكثف مثل كرة القدم أو الجري يجب أن يكونوا حذرين من مثل هذه الإصابات.

الاستخدام المفرط لمنتجات التجميل

يمكن أن يسهم الاستخدام المفرط لمنتجات التجميل مثل طلاء الأظافر ومواد إزالة الطلاء في ضعف الأظافر وجعلها عرضة للإصابة بالفطريات. كما أن المشاركة في أدوات العناية بالأظافر بين الأفراد يعتبر عامل خطر كبير لنقل العدوى.

كيفية الوقاية من فطريات الأظافر

إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تقليل فرص الإصابة بفطريات الأظافر:

الحفاظ على جفاف الأظافر وتجنب المشي حافي القدمين في الأماكن العامة الرطبة.

تجفيف الأقدام جيدًا بعد الاستحمام وخاصة بين الأصابع.

استخدام أحذية جويدية التهوية لتقليل التعرق الزائد.

تجنب مشاركة أدوات العناية بالأظافر الشخصية مع الآخرين.

الحفاظ على نمط حياة صحي لدعم جهاز المناعة.

الخاتمة

الحفاظ على صحة الأظافر والوقاية من الفطريات يتطلب اتباع بعض الخطوات البسيطة في الحياة اليومية. بالوعي والاهتمام يمكن لأي شخص التخفيف من خطر الإصابة بهذه المشكلة المحرجة والمزعجة. إذا كنت تعاني بالفعل من أعراض فطريات الأظافر، فمن الأفضل اللجوء إلى مختص لصرف العلاج المناسب.