رئيس المكتب الوطني للإعلام: نجاحات قيادتنا الرشيدة تترسخ بركائز من العمل والإيثار وروح الفريق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - أكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن ركائز الإنجاز في دولة الإمارات تتجلى في العمل المتواصل، التفكير الإيجابي، روح الفريق، والإيثار، مبيناً أن هذه المبادئ هي التي تحرك مسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام وناجح.

وأشار آل حامد في تصريح له إلى أن قيادة دولة الإمارات علمتنا أن النجاح ليس نهاية المطاف، بل بداية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وأن مواجهة التحديات تعتبر فرصاً للتعلم والنمو. وأضاف: “تعلمنا أن عملنا هو من يتحدث، وأن النجاح هو ثمرة عرق وإرادة وشجاعة، وأن الساعي للنجاح يواصل العمل حتى تحقيق طموحاته”.

كما شدد على أن القيادة الحقيقية هي التي تستطيع تحويل الرؤية إلى واقع، وأن العمل المتواصل هو أساس تحقيق الأهداف. واختتم آل حامد حديثه بالتأكيد على أن المستقبل ملك لمن يؤمنون بأحلامهم، وأن أهم إنجازاتنا ما زالت أمامنا، بينما الماضي هو أساس نرتكز عليه للبناء