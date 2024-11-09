ماغي بو غصن تكشف أسرار مرضها النادر وزواجها الفاشل وعودتها القوية إلى الشاشة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

كشفت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن في مقابلة حصرية مع الإعلامي أنس بوخش عن تفاصيل صعبة في حياتها الشخصية، حيث تحدثت عن مرضها النادر الذي عانت منه، وزواجها الفاشل من المخرج جمال سنان، وكيف أثرت هذه التجارب على مسيرتها الفنية.

أعادت ماغي بو غصن إلى الأذهان معاناتها مع مرض نادر أصابها بورم في الرأس، حيث خضعت لعملية جراحية معقدة. هذه التجربة الصعبة تركت أثراً عميقاً في نفسيتها، إلا أنها تمكنت من التغلب عليها بعزيمة وإصرار.

كشفت ماغي عن تفاصيل زواجها من المخرج جمال سنان وكيف أنه منعها من العودة إلى التمثيل بعد الزواج، مما أدى إلى إصابتها بمرض الأنوركسيا وفقدانها الكثير من وزنها. هذا القرار الصعب الذي اتخذه زوجها أثر بشكل كبير على حياتها المهنية والشخصية.

بعد فترة من المعاناة، تمكنت ماغي بو غصن من التغلب على هذه الصعوبات وعادت إلى عالم التمثيل بقوة. وقد لاقت أعمالها الأخيرة، مثل مسلسل “للموت”، نجاحاً كبيراً، مما يؤكد موهبتها الفنية وقدرتها على تجاوز التحديات.