ريال مدريد يوجه طلباً ل-أنشيلوتي بشأن أردا جولر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف ريال مدريد بشأن قلة عدد الدقائق التي يحصل عليها التركي، أردا جولر، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، خلال الموسم الحالي.

ويمر ريال مدريد بفترة سيئة بعد الخسارة أمام برشلونة وميلان، وتم انتقاد أنشيلوتي لعدم استغلال جولر في ظل الحلول الذي من الممكن أن يقدمها اللاعب التركي.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا يطلب النادي من أنشيلوتي أن يبدأ جولر بشكل أساسي، لكنهم يطلبون المزيد من الدقائق للاعب”.

وأضافت الصحيفة: “أردا جولر كما يقول أولئك الذين يعرفونه جيداً، يتحمل هذا الوضع بصبر، أفضل بكثير حتى من الموسم الماضي”.

ونوهت الصحيفة: “جولر لا يفهم تماماً عدم ثقة مدربه به على الرغم من أنه أثبت نفسه العام الماضي، سواء مع النادي أو المنتخب الوطني، وهو مستعد للنجاح في مدريد”.

خلال الموسم الحالي، شارك جولر مع ريال مدريد في 11 مباراة بمختلف المسابقات، بإجمالي 291 دقيقة لعب فقط، لم يتمكن خلالها من تقديم أي مساهمة تهديفية.