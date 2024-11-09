عادات يومية خفية تزيد خطر الإصابة بالسرطان: اكتشف كيف تحمي نفسك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعلم أن بعض العادات اليومية البسيطة التي قد تبدو غير ضارة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟ في هذا المقال، سنستعرض بعض هذه العادات وكيف يمكنك تعديل نمط حياتك للوقاية من هذا المرض الخطير.

التدخين: يعتبر التدخين من أهم عوامل خطر الإصابة بالسرطان، حيث يرتبط بأكثر من نوع من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والفم والحنجرة والمريء والمثانة.

التعرض للشمس المباشرة لفترات طويلة: التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة بكميات كبيرة: تشير العديد من الدراسات إلى ارتباط بين تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

قلة النشاط البدني: ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد على تقليل خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

السمنة: الوزن الزائد والسمنة يزيدان من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والمستقيم.

تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية: هذه الأطعمة غنية بالدهون المشبعة والسكر المضاف، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

الإجهاد المزمن: قد يؤدي الإجهاد المزمن إلى ضعف الجهاز المناعي وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

تناول الكحول: شرب الكحول بكميات كبيرة يزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحلق والمريء والكبد.