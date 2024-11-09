ماذا تعرف عن الشيخوخة الناجحة؟ وماعلاقة النوم بها؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - وجدت دراسة شملت3306 أشخاص تبلغ أعمارهم 45سنة فأكثر أن النوم لمدة سبع ساعات أو أكثر في الليلة الواحدة يرتبط بالشيخوخة الناجحة، التي تُعرّف بأنها صحة عقلية وإدراكية جيدة دون مرض مزمن أو إعاقة جسدية.

وقد استوفى 13.8% فقط من جميع المشاركين في الدراسة هذا المعيار، منهم 307أشخاص ينامون باستمرار لمدة سبع ساعات أو أكثر.

وتزداد احتمالية الشيخوخة الناجحة مع زيادة عدد ساعات النوم الأطول والأكثر اتساقًا، وتسلط الدراسة الضوء على أهمية أنماط النوم كعامل رئيسي في الشيخوخة الناجحة.