الملكة رانيا العبد الله تنشر صورة جديدة لحفيدتها الأميرة إيمان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - نشرت الملكة رانيا العبد الله صورة جديدة لحفيدتها إيمان بنت الحسين يوم الجمعة.

وتظهر الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي على إنستغرام الملكة وهي تحمل الطفلة الصغيرة بين يديها بينما تجري اتصال عبر حاسوبها المحمول.

وقد علّقت الملكة رانيا على الصورة قائلةً:”أول لقاء زووم للصغيرة إيمان الغالية الأسبوع الماضي“،حيث توضح الصورة تفاصيل الإطلالة الجديدة لحفيدتها إيمان التي تحظى بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد جذبت الصورة الجديدة على الفور الكثير من التفاعل والتعليقات على حساب الملكة رانيا،حيث تنشر الملكة رانيا بين الحين والآخر صوراً مشتركة مع حفيدتها في التجمعات العائلية.

يبلغ عمر الطفلة حوالي ثلاثة أشهر وهي الطفلة الأولى لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.