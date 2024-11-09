نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (2): سيراميكا يواجه الإسماعيلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري بكرة القدم، فيلعب المصري البورسعيدي مع الجونة الساعة 18:00، والبنك الأهلي مع فاركو بنفس التوقيت، وسيراميكا مع الإسماعيلي الساعة 21:00.
النتائج المسجلة في الجولة (2)
إنبي × بيراميدز 1-2
بتروجيت × مودرن سبورت 1-1
سموحة × الزمالك 0-2
زد أف سي × الأهلي 0-1
الاتحاد السكندري × حرس الحدود 1-0
غزل المحلة × طلائع الجيش 2-3