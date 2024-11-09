الدوري المصري (2): سيراميكا يواجه الإسماعيلي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري بكرة القدم، فيلعب المصري البورسعيدي مع الجونة الساعة 18:00، والبنك الأهلي مع فاركو بنفس التوقيت، وسيراميكا مع الإسماعيلي الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في الجولة (2)

إنبي × بيراميدز 1-2

بتروجيت × مودرن سبورت 1-1

سموحة × الزمالك 0-2

زد أف سي × الأهلي 0-1

الاتحاد السكندري × حرس الحدود 1-0

غزل المحلة × طلائع الجيش 2-3