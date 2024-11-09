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الدوري المصري (2): سيراميكا يواجه الإسماعيلي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري بكرة القدم، فيلعب المصري البورسعيدي مع الجونة الساعة 18:00، والبنك مع فاركو بنفس التوقيت، وسيراميكا مع الإسماعيلي الساعة 21:00.

النتائج المسجلة في الجولة (2)
إنبي × بيراميدز 1-2
بتروجيت × مودرن سبورت 1-1
سموحة × الزمالك 0-2
زد أف سي × الأهلي 0-1
الاتحاد السكندري × حرس الحدود 1-0
غزل المحلة × طلائع الجيش 2-3

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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