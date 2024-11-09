الدوري التونسي (8): الترجي يواجه مستقبل قابس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم وغداً مباريات المرحلة الثامنة من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت الأولمبي الباجي مع الترجي الجرجيسي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والملعب التونسي مع شبيبة العمران الساعة 16:30، واتحاد تطاوين مع الإفريقي بنفس التوقيت، والترجي مع مستقبل قابس الساعة 18:30.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه المرحلة، حيث يلتقي الاتحاد المنستيري مع الصفاقسي، والبنزرتي مع النجم الساحلي، ونجم المتلوي مع اتحاد بن قردان، ومستقبل سليمان مع قوافل قفصة.

ويتصدر الأولمبي الباجي ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 17 نقطة، يليه الترجي الجرجيسي بـ 16 نقطة، ولكل من الإفريقي والاتحاد المنستيري 15 نقطة، والملعب التونسي 14 نقطة.