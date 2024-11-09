دوري روشن السعودي (10): الوحدة يلاقي ضمك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، السبت، مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الفتح مع الخليج الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، والوحدة مع ضمك الساعة 18:15، والتعاون مع الأخدود الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (10)

الهلال × الاتفاق 3-1

الرياض × النصر 0-1

الأهلي × الرائد 2-0

العروبة × الاتحاد 0-2

الخلود × الشباب 0-2

القادسية × الفيحاء 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الهلال: 28 نقطة

2- الاتحاد: 27 نقطة

3- النصر: 22 نقطة

4- الشباب: 21 نقطة

5- القادسية: 19 نقطة