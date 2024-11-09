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دوري روشن السعودي (10): الوحدة يلاقي ضمك

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، السبت، مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الفتح مع الخليج الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، والوحدة مع ضمك الساعة 18:15، والتعاون مع الأخدود الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (10)
الهلال × الاتفاق 3-1
الرياض × النصر 0-1
× الرائد 2-0
العروبة × الاتحاد 0-2
الخلود × الشباب 0-2
القادسية × الفيحاء 2-0

ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 28 نقطة
2- الاتحاد: 27 نقطة
3- النصر: 22 نقطة
4- الشباب: 21 نقطة
5- القادسية: 19 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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