نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (10): الوحدة يلاقي ضمك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، السبت، مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الفتح مع الخليج الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، والوحدة مع ضمك الساعة 18:15، والتعاون مع الأخدود الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (10)
الهلال × الاتفاق 3-1
الرياض × النصر 0-1
الأهلي × الرائد 2-0
العروبة × الاتحاد 0-2
الخلود × الشباب 0-2
القادسية × الفيحاء 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 28 نقطة
2- الاتحاد: 27 نقطة
3- النصر: 22 نقطة
4- الشباب: 21 نقطة
5- القادسية: 19 نقطة