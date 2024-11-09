الدوري الفرنسي (11): موناكو في ستراسبورغ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات في الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب ستراسبورغ مع موناكو الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ولانس مع نانت الساعة 21:00، وأنجيه مع باريس سان جيرمان الساعة 23:00.

أمس، خسر مارسيليا أمام أوكسير بهدف مقابل ثلاثة في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 26 نقطة، ولكل من مارسيليا وموناكو 20 نقطة، ليل 18 نقطة، ولكل من نيس وأوكسير 16 نقطة.