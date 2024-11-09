نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإيطالي (12): ديربي ساحن بين بين جوفنتوس وتورينو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب فينيزيا مع بارما الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وكالياري مع ميلان الساعة 20:00، وجوفنتوس مع تورينو الساعة 22:45.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
جنوى × كومو 1-1
ليتشي × إمبولي 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نابولي: 25 نقطة
2- إنتر ميلان: 24 نقطة
3- أتلانتا: 22 نقطة
4- فيورنتينا: 22 نقطة
5- لاتسيو: 22 نقطة
6- جوفنتوس: 21 نقطة