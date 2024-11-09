الدوري الإيطالي (12): ديربي ساحن بين بين جوفنتوس وتورينو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، فيلعب فينيزيا مع بارما الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وكالياري مع ميلان الساعة 20:00، وجوفنتوس مع تورينو الساعة 22:45.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

جنوى × كومو 1-1

ليتشي × إمبولي 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نابولي: 25 نقطة

2- إنتر ميلان: 24 نقطة

3- أتلانتا: 22 نقطة

4- فيورنتينا: 22 نقطة

5- لاتسيو: 22 نقطة

6- جوفنتوس: 21 نقطة