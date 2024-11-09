الدوري البرتغالي (11): بوافيستا يستضيف ريو آفي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، أربع مباريات لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، فيلعب كاسابيا مع فارينزي الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وإستوريل برايا مع إي في أس فوتبول بنفس التوقيت، وفاماليكاو مع أروكا الساعة 21:00، وبوافيستا مع ريو آفي الساعة 23:30.

أمس، فاز موريرينسي على جل فيسنتي 3-2 في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر سبورتينغ لشبونة ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 30 نقطة، يليه بورتو بـ 27 نقطة، بنفيكا بـ 22 نقطة، سبورتينغ براغا بـ 20 نقطة، ولكل من فيتوريا غيماريش، وسانتا كلارا 18 نقطة.