الدوري الإنكليزي (11): ليفربول في اختبار أستون فيلا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ست مباريات في انطلاقة منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة يلتقي وست هام يونايتد مع إيفرتون، وكريستال بالاس مع فولهام، وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبرينتفورد مع بورنموث، ويلعب برايتون مع مانشستر سيتي الساعة 20:30، وليفربول مع أستون فيلا الساعة 23:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 25 نقطة

2- مانشستر سيتي: 24 نقطة

3- نوتيغهام فورست: 19 نقطة

4- تشيلسي: 18 نقطة

5- آرسنال: 18 نقطة

6- أستون فيلا: 18 نقطة