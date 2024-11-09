نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (11): ليفربول في اختبار أستون فيلا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، ست مباريات في انطلاقة منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.
عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة يلتقي وست هام يونايتد مع إيفرتون، وكريستال بالاس مع فولهام، وولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، وبرينتفورد مع بورنموث، ويلعب برايتون مع مانشستر سيتي الساعة 20:30، وليفربول مع أستون فيلا الساعة 23:00.
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 25 نقطة
2- مانشستر سيتي: 24 نقطة
3- نوتيغهام فورست: 19 نقطة
4- تشيلسي: 18 نقطة
5- آرسنال: 18 نقطة
6- أستون فيلا: 18 نقطة