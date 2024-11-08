دواء في أمريكا يتسبب بوفاة 10 أشخاص..

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - أبلغت شركة Novo Nordisk، المصنعة لدواء Ozempic، عن 10 حالات وفاة و100 حالة دخول المستشفى مرتبطة بتناول دواءOzempic وWegobiالمزيف في الولايات المتحدة.

وقد تلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA)تقارير عن حالات دخول المستشفى ربما تكون مرتبطة بأخطاء في الجرعات.

وقد أعرب رئيس شركة نوفو نورديسك عن قلقه بشأن عدم وجود رقابة على تصنيع الأدوية المركبة، وحذر من الأدوية المقلدة التي تباع عبر الإنترنت وفي المنتجعات الصحية.