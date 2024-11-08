حذر: هذه الفاكهة قد تضر معدتك إذا تناولتها على الريق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تعتبر الفواكه جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها الجسم. ومع ذلك، فإن تناول بعض أنواع الفواكه على الريق قد يؤدي إلى عسر هضم، وحرقة، وحتى تلف في بطانة المعدة.

الحموضة: تحتوي بعض الفواكه، مثل الحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت) والتفاح الأخضر، على أحماض طبيعية قد تزيد من حموضة المعدة وتسبب حرقة.

التخمر: قد يؤدي تناول بعض الفواكه الغنية بالألياف على معدة فارغة إلى تخمرها في المعدة، مما يسبب الغازات والانتفاخ.

تهيج المعدة: قد تسبب بعض الفواكه تهيجًا في بطانة المعدة، خاصةً إذا كانت المعدة حساسة.

الحمضيات: البرتقال، الليمون، الجريب فروت، وغيرها.

التفاح الأخضر: بسبب ارتفاع نسبة الأحماض فيه.

الفواكه المجففة: تحتوي على نسبة عالية من السكريات والألياف، مما قد يسبب الانتفاخ.