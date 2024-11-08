اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري روشن السعودي (10): الهلال يواجه الاتفاق

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (10): الهلال يواجه الاتفاق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الهلال مع الاتفاق الساعة17:45 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الرائد الساعة 18:20، والرياض مع النصر الساعة 20:00.

أمس:
القادسية × الفيحاء 2-0
الخلود × الشباب 0-2
العروبة × الاتحاد 0-2

ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 27 نقطة
2- الهلال: 25 نقطة
3- الشباب: 21 نقطة
4- النصر: 19 نقطة
5- القادسية: 19 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا