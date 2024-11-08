دوري روشن السعودي (10): الهلال يواجه الاتفاق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الهلال مع الاتفاق الساعة17:45 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الرائد الساعة 18:20، والرياض مع النصر الساعة 20:00.

أمس:

القادسية × الفيحاء 2-0

الخلود × الشباب 0-2

العروبة × الاتحاد 0-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 27 نقطة

2- الهلال: 25 نقطة

3- الشباب: 21 نقطة

4- النصر: 19 نقطة

5- القادسية: 19 نقطة