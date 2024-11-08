نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (10): الهلال يواجه الاتفاق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الهلال مع الاتفاق الساعة17:45 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الرائد الساعة 18:20، والرياض مع النصر الساعة 20:00.
أمس:
القادسية × الفيحاء 2-0
الخلود × الشباب 0-2
العروبة × الاتحاد 0-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 27 نقطة
2- الهلال: 25 نقطة
3- الشباب: 21 نقطة
4- النصر: 19 نقطة
5- القادسية: 19 نقطة