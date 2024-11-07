طاجن العكاوي: طبق مصري أصيل بوصفة سهلة وسريعة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - هل تبحث عن طبق مصري تقليدي لذيذ وغني بالنكهات؟ طاجن العكاوي هو الخيار الأمثل لك! هذا الطبق الشهير يتميز بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، وهو مثالي للأعياد والمناسبات الخاصة.

لماذا طاجن العكاوي؟

مذاق أصيل: يتميز بطعمه الغني بالبهارات المصرية التقليدية.

سهولة التحضير: يمكن تحضيره بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

قيمة غذائية عالية: يحتوي على البروتين والفيتامينات والمعادن.

مثالي للمناسبات: طبق تقليدي يقدم في العزائم والأعياد.

طريقة عمل طاجن العكاوي

المكونات:

عكاوي

بصل

طماطم

ثوم

زيت نباتي

بهارات (كمون، كزبرة، فلفل أسود، قرفة، قرنفل)

ملح

سمن

ورق لورا

حبهان

ماء

طريقة التحضير:

تجهيز العكاوي: اغسلي العكاوي جيدًا وقطعيها إلى مكعبات متوسطة.

تحضير الصلصة: سخني الزيت في طاسة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل. أضيفي الطماطم المبشورة والبهارات والملح وقلبي جيدًا.

طهي الطاجن: أضيفي مكعبات العكاوي إلى الصلصة، ثم الماء، ورق اللور، والحبهان. غطي الطاسة واتركيها على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

التقديم: قدمي طاجن العكاوي ساخنًا مع الأرز الأبيض أو المكرونة.

نصائح لتحضير طاجن العكاوي المثالي:

اختيار العكاوي الطازجة: للحصول على أفضل النتائج، استخدمي عكاوي طازجة ولونها أحمر غامق.

الاهتمام بالبهارات: البهارات هي سر طعم طاجن العكاوي، لذا استخدمي كميات متوازنة من كل نوع.

التتبيلة المسبقة: يمكنك تتبيل العكاوي بالبهارات والليمون قبل الطهي بساعة للحصول على نكهة أقوى.