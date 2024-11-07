متى وكيف تبدئي بإطعام طفلك الأطعمة الصلبة؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - تعتبر مرحلة تقديم الأطعمة الصلبة لطفلك من أهم المراحل في نموه، وهي بداية رحلة جديدة مليئة بالاكتشاف والتذوق. ولكن متى يكون الوقت المناسب للبدء؟ وما هي أفضل الأطعمة؟ وكيف تضمني سلامة طفلك؟ هذا الدليل الشامل سيساعدك في الإجابة على هذه الأسئلة.

متى تبدئي بإطعام طفلك الأطعمة الصلبة؟

توصي منظمة الصحة العالمية ببدء تقديم الأطعمة الصلبة للطفل عندما يبلغ ستة أشهر. بحلول هذا العمر، يكون معظم الأطفال قد طوروا المهارات الحركية اللازمة للتعامل مع الطعام، مثل التحكم في الرأس والرقبة والاهتمام بالطعام.

كيف تبدئي؟

اختيار الأطعمة المناسبة: ابدأي بأطعمة سهلة الهضم وغنية بالعناصر الغذائية مثل:

الحبوب المدعمة بالحديد

الفواكه والخضروات المهروسة

اللحوم المهروسة

الأفوكادو المهروس

البدء بكميات صغيرة: ابدأي بملعقة صغيرة وزدّي الكمية تدريجيًا مع اعتياد طفلك على الأطعمة الجديدة.

تقديم طعام واحد جديد في كل مرة: انتظرِ ثلاثة أيام قبل تقديم طعام جديد لمراقبة أي حساسية محتملة.

تقدم الملمس تدريجياً: ابدأي بالأطعمة المهروسة الناعمة ثم انتقلي إلى الأطعمة الأكثر سمكًا والأطعمة التي تؤكل بالأصابع.

نصائح هامة:

اختر الوقت المناسب: قدمي الطعام لطفلك عندما يكون مسترخيًا وليس جائعًا جدًا.

خلق بيئة هادئة: قدمي الطعام في جو هادئ وخالٍ من التشتيت.

شجعي التغذية الذاتية: مع تقدم طفلك، شجعيه على تناول الطعام بيده.

استشيري طبيب الأطفال: إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف، استشيري طبيب الأطفال.

لماذا تعتبر مرحلة تقديم الأطعمة الصلبة مهمة؟

توفير العناصر الغذائية: تساعد الأطعمة الصلبة على توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها طفلك لنموه وتطوره.

تنمية المهارات الحركية: تساعد الأطعمة الصلبة على تطوير مهارات طفلك الحركية والفموية.

التعرف على نكهات جديدة: تساعد الأطعمة الصلبة على تعويد طفلك على مجموعة متنوعة من النكهات والأطعمة.