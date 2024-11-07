أضرار تناول الفول المعلب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - مقدمة

يعتبر الفول أحد الأطعمة الشعبية التي تحظى بشعبية كبيرة في مختلف البلدان، بما في ذلك دول الشرق الأوسط. يُعرف الفول بفوائده الصحية العالية ومحتواه الغني بالبروتين والألياف. ومع ذلك، يعتبر الفول المعلب خياراً سريعاً ومريحاً، إلا أن له أضراره الخاصة التي قد تُثير القلق لدى البعض.

مصادر الأضرار في الفول المعلب

قد يبدو الفول المعلب بديلاً جيداً للفول الطازج، ولكن هناك عدة عوامل تجعل تناوله بكثرة غير مرغوب فيه:

الملح والمركبات الضارة

يحتوي العديد من أنواع الفول المعلب على كميات كبيرة من الملح (الصوديوم)، الذي قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تُضاف أحياناً مواد حافظة لمنع التلف وإطالة العمر الافتراضي للفول المعلب، ولكنها قد تكون ضارة بالصحة إذا تم استهلاكها بكثرة.

فقدان العناصر الغذائية

عملية التعليب تؤدي إلى فقدان بعض الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفول الطازج. يسبب تسخين الفول ضمن عمليات التعليب في تقليل جودة العناصر الغذائية مثل فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة.

المادة BPA في العلب

تحتوي العديد من علب الفول المعلب على مادة بيسفينول A (BPA)، وهي مادة كيميائية تستخدم في تبطين العلب لحماية الطعام من التفاعل مع المعدن. تشير بعض الدراسات إلى أن BPA قد يكون مرتبطاً بمشاكل صحية مثل اضطرابات الهرمونات وتطور بعض الأمراض المزمنة.

نصائح لتقليل الأضرار

بينما يمكن تناول الفول المعلب باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل الأضرار المحتملة:

البحث عن أنواع الفول المعلب التي تحتوي على كمية منخفضة من الملح أو التي تحمل علامة “بدون ملح مضاف”.

التحقق من وجود مادة BPA وإختيار المنتجات الخالية منها.

غسل الفول بالماء قبل تناوله للتخلص من بعض الملح والمواد الحافظة.

تفضيل الفول الطازج أو المجمد عند الإمكان، حيث يمكن طبخه بسهولة والاستفادة من فوائده الغذائية كاملة.

ختام

في النهاية، يجب أن نكون وعيين فيما يتعلق بما نتناوله، حيث إن الفول المعلب قد يكون مريحًا ولكنه يحمل بعض المخاطر الصحية التي يمكن تجنبها بالاختيار الدقيق والاعتدال في الاستهلاك. باتباع النصائح البسيطة المذكورة أعلاه، يمكن تحويل الفول المعلب إلى خيار أفضل وأكثر صحة.