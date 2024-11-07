حسين الجسمي يُحيي حفل افتتاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2024

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

برعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور عدد كبير من الضيوف في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبدع الفنان الإماراتي حسين الجسمي في تقديم الأغنية الرسمية للبطولة العالمية “عاصمتنا عالمية”، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في “مبادلة أرينا”.

قدّم الجسمي الأغنية برؤية فنية مبتكرة في التلحين، وصاغ كلماتها باللغة الإنجليزية بنفسه، معتمدًا على أحدث الأجهزة والآلات الموسيقية العربية والغربية في تسجيلها، حيث غنّى باللغتين العربية والإنجليزية.

أما بالنسبة للكلمات العربية في الأغنية، فقد كتبها الشاعر الإماراتي علي الخوار، وتضمنّت كلماتها ترحيبًا حارًا بضيوف الإمارات المشاركين في البطولة العالمية.

وتولى عمر صباغ مهمة التوزيع الموسيقي، حيث أضفى أفكارًا موسيقية عالمية تتماشى مع الرؤية الإبداعية التي قدمها الفنان حسين الجسمي.

وعبّر حسين الجسمي عن سعادته بتقديم أغنيته “عاصمتنا عالمية” في حفل الافتتاح، قائلًا: “في حضرة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وضيوف دولتنا الكرام، تشرفت بتقديم أغنيتي الرسمية “عاصمتنا عالمية” في افتتاح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2024″.

وأضاف: “أنا فخور بمساهمتي في هذا الحدث الكبير بألحان ورؤية فنية عصرية وكلمات من إبداعي وإبداع الشاعر علي الخوار، وتوزيع موسيقي بمعايير عالمية من عمر صباغ”. واختتم الجسمي حديثه قائلاً: “مرحبًا بضيوفنا الكرام”.