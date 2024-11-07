«الداخلية»: تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في ثلاثة مواطنين بايعوا كيانا إرهابيا خارج المملكة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا رسميًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق ثلاثة مواطنين سعوديين ارتكبوا جرائم إرهابية، تمثلت في مبايعتهم لكيان إرهابي خارج المملكة.

وأوضح البيان أن المتهمين، وهم: سعد بن بشير الرويلي، سعد بن مسند الرويلي، ونايل بن ذابل الرويلي، قد تورطوا في ارتكاب عدة جرائم إرهابية، منها مبايعتهم لتنظيم إرهابي خارج المملكة، وقيامهم بتنفيذ أوامر التنظيم، بالإضافة إلى تشكيل خلية إرهابية داخل المملكة. كما شملت جرائمهم حيازة أسلحة ومواد متفجرة، والتدرب على تصنيعها واستخدامها، والإعداد لشن عمليات إرهابية تستهدف المقار الأمنية وتهديد حياة رجال الأمن.

وأكد البيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، وجهت إليهم التهم المقررة، وأُحيلوا إلى المحكمة المختصة. وقد قضت المحكمة بإثبات التهم الموجهة إليهم، وأصدرت حكمًا بقتلهم تعزيرًا. وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وتم إصدار أمر ملكي بتنفيذه وفقًا لما تقرره الشريعة الإسلامية.

تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المتهمين يوم الخميس 5/5/1446هـ، الموافق 7/11/2024م، في منطقة الجوف.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز الأمن، وتحقيق العدالة، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يهدد الأمن أو ينتهك حق الآخرين في الحياة والأمان. كما حذرت الوزارة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي هو مصيره.