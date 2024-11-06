تيري هنري: ريال مدريد يشعر بالإحباط من مبابي .. وأنشيلوتي قادر على تصحيح المسار

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - يرى الفرنسي، تيري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية، أن ريال مدريد يشعر بالإحباط من المستوى الذي يقدمه كيليان مبابي، مشيراً لثقته بقدرة كارلو أنشيلوتي على تصحيح مسار الميرنجي.

وتعرض مبابي لانتقادات عديدة عقب الخسارة أمام ميلان، بنتيجة 3-1، وكذلك فإن أنشيلوتي بات مهدداً بالإقالة من منصبه بعد النتائج المحققة مؤخراً، والأداء الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.

وقال هنري أثناء تواجده في استديو قناة “CBS sports” لتحليل مباراة ميلان وريال مدريد: “مرة أخرى، من الذي يركض ويحاول الوصول إلى المرمى؟ إنه بيلينجهام، وليس الرقم 9 (مبابي)”.

وأضاف: “أعتقد أن الفريق يشعر بالإحباط من مبابي، وهو ما أستطيع أن أفهمه، الأمر ليس سهلاً. علينا أن نمنحه الوقت ولكن في الوقت نفسه، يجب أن يتعلم اللعب كرقم 9، وأن تكون لديه الرغبة والإرادة في إبراز نفسه”.

وأكمل: “يحاول بيلينجهام القيام بالدور الذي من المفترض أن يفعله مبابي. دائماً ما يكون بيلينجهام هو من يحاول الانطلاق، وجعل الفريق يلعب، ويستعيد الكرة. ولا يزال هو الذي يحاول كسر الخطوط”.

وشدد: “ريال مدريد ليس فريقاً متماسكاً. إنهم لا يبذلون جهوداً كفريق.. ريال مدريد ليس في حالة جيدة. ولكن إذا كان هناك شخص واحد يمكنه بالتأكيد تغيير الوضع، فهو بالتأكيد أنشيلوتي”.

وتابع: “علينا أن نتحدث عن التوازن في ريال مدريد. قلت ذلك في نهاية الموسم الماضي عندما علمنا أن مبابي سيذهب إلى هناك. رودريجو كان أساسياً بالنسبة لهم الموسم الماضي عندما يفقدون الكرة، وهو على مقاعد البدلاء الآن”.

وأشار: “لقد رأيت بيلينجهام وهو يركل الزجاجة عندما خرج. لقد كان هو من قام بكل الانطلاقات، وليس مبابي. كنت سأشعر بالغضب أيضاً”.

وأتم: “مبابي سوف يتحسن، لأنه لا يمكن أن يكون أسوأ من هذا. نحن لا نطلب منه أن يمسك الكرة مثل دروجبا. أو أن يأخذ الكرة و يراوغ الجميع. قم بالركض، عندما يكون الفريق في الأعلى. سواء كنت جناحاً أو مهاجم 9 أو 10. يمكنك الركض، حتى روديجر ركض في الشوط الأول”.