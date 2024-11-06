ألم وخز الإبر في الأصابع.. ماذا يعني؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن هناك عدة أسباب للشعور بألم يشبه الوخز في الأصابع، وأبرزها ما يُعرف بمتلازمة النفق الرسغي، التي تحدث نتيجة لضغط العصب المتوسط في منطقة الرسغ، مما يؤدي إلى شعور بالوخز والتنميل في الأصابع.

وقد يشير الألم أيضاً إلى اضطرابات في الدورة الدموية، خاصة في الطقس البارد أو نتيجة لبعض الأمراض مثل متلازمة رينود، التي تتمثل أعراضها في تغير لون الأصابع إلى الأبيض بسبب قلة تدفق الدم إليها، بالإضافة إلى الشعور بالوخز والتنميل.

ومن الأسباب الأخرى المحتملة: تلف الأعصاب الناتج عن نقص فيتامين B12، التهاب المفاصل، التهابات الأوتار، مشاكل في مرقد الظفر، فضلاً عن الإصابات أو وجود أجسام غريبة مثل الشظايا.

وأشار المركز إلى أهمية استشارة الطبيب إذا استمر الألم لفترة طويلة أو تفاقم، أو كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل التنميل والتورم، مشيراً إلى أن التشخيص المبكر يمكن أن يساعد في علاج السبب المؤدي للألم.

تتنوع خيارات العلاج حسب السبب، وتشمل الأدوية المضادة للالتهابات، واستخدام جبيرة للمعصم، والعلاج الطبيعي، بينما قد يتطلب تلف الأعصاب الشديد إجراء جراحة.