أنشطة هامة للأطفال في عمر السنتين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - أنشطة تحفيزية للأطفال في عمر السنتين

تعتبر مرحلة السنتين من عمر الطفل فترة حيوية للنمو والتطور البدني والعقلي. في هذا العمر، يبدأ الطفل في استكشاف العالم من حوله بفضول واهتمام لا محدود. من المهم توفير الأنشطة التي تساهم في تحفيزهم وتنمية مهاراتهم بشكل سليم. في هذا المقال، سنقدم لكم بعض الأنشطة الممتعة والمفيدة للأطفال في عمر السنتين.

الألعاب التركيبية والليغو

تعد الألعاب التركيبية مثل الليغو إحدى الأنشطة الرائعة للأطفال في عمر السنتين. تساهم هذه الألعاب في تطوير المهارات الحركية الدقيقة وتعزز من قدرات الطفل على حل المشكلات البسيطة. من خلال اللعب بالقطع المختلفة، يمكن للأطفال تعلم التمييز بين الأشكال والألوان، كما يمكن للآباء المشاركة في نشاط بناء شيء معًا، مما يعزز التواصل ويرفع من معنويات الطفل.

الأنشطة الحركية والتوازن

تعتبر الأنشطة التي تشمل الحركة والتوازن من الأمور الضرورية للأطفال في هذا العمر. يمكن تنظيم ألعاب القفز، والتدحرج، وركل الكرة في الهواء الطلق لمنح الطفل الحرية في استخدام طاقته. مثل هذه الأنشطة تساعد في تحسين التوازن وتعزز من مهارات التنسيق بين اليد والعين. كما يمكن لتنظيم أوقات للعبة “تتبع الخطوط” على الأرض أو “القفز بين الدوائر” أن يكون مسليًا ومفيدًا لتنمية مهارات الطفل.

القراءة ورواية القصص

تعد القراءة للأطفال من العادات التي يجب تعزيزها منذ الصغر. يمكن للآباء قراءة قصص بسيطة قصيرة تحتوي على صور ملونة للطفل بشكل منتظم. يمكن أن تساعد هذه الأنشطة في تنمية مخيلة الطفل وتعليمه مفردات جديدة. كما أن سرد القصص يمكن أن يكون فرصة لتعزيز الروابط بين الطفل والوالدين وتشجيع الطفل على طرح الأسئلة أو التعبير عن أفكاره.

الفنون والحرف اليدوية

يوفر الإبداع الفني مجالاً للطفل للتعبير عن نفسه ولتجربة الألوان والمواد المختلفة. يمكن تشجيع الطفل على استخدام الألوان المائية أو الأقلام الملونة للرسم، أو حتى صناعة الأشكال البسيطة باستخدام الطين. تساعد هذه الأنشطة على تنمية العضلات الدقيقة وتحفز الخيال والإبداع لدى الطفل.

نصائح لتأمين تجربة آمنة وممتعة

ضعوا سلامة الطفل في المقام الأول عند اختيار الأنشطة، وتأكدوا من ملاءمة الألعاب والمواد المستخدمة لعمر الطفل.

تفاعلوا مع الطفل وشاركوهم في أنشطتهم، فهذا يعزز من إحساسهم بالثقة والاهتمام.

تنوع الأنشطة مهم لتجنب الملل وتحفيز جميع جوانب النمو البدني والعقلي.

في الختام، من المهم توفير بيئة آمنة وداعمة ومحفزة للأطفال في عمر السنتين، حيث أن تقديم الأنشطة المناسبة لهم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على نموهم وتطورهم.