أعراض ورم الحنجرة.. كيف يمكن اكتشافه؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد أورام الحنجرة من المشكلات الصحية التي قد يواجهها البعض، وتسبب عادة أعراضاً مزعجة تستدعي استشارة طبية عاجلة لتجنب تفاقم الحالة.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز الأعراض التي قد تشير إلى وجود أورام في الحنجرة، استنادًا إلى رأي استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور أحمد سلامة.

أوضح الدكتور سلامة أن من أبرز الأعراض التي قد تدل على وجود ورم في الحنجرة، هي بحة الصوت المستمرة لفترة طويلة، والتي تمتد من ثلاثة أسابيع إلى شهرين أو أكثر. وأكد على ضرورة استشارة الطبيب فوراً في حال استمرار هذه الأعراض، حيث لا ينبغي تجاهلها بأي حال من الأحوال.

وأضاف الدكتور سلامة أن تغير بحة الصوت بشكل ملحوظ يشير عادةً إلى وجود تورم أو مشكلة في الأحبال الصوتية، وهي حالة قد يصعب علاجها باستخدام الأدوية فقط.

في ختام حديثه، شدد الدكتور أحمد سلامة على أهمية استشارة الطبيب المتخصص فور ظهور أي من الأعراض السابقة. ولفت إلى ضرورة إجراء فحص دقيق سواء كان سريرياً أو باستخدام المناظير الدقيقة، للتأكد من صحة الحنجرة والأحبال الصوتية وكشف وجود الورم في وقت مبكر.