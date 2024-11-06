عمان.. ثعبان يداهم مواطنين ويخرج لهم من فتحة تكييف السيارة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - طلب مواطنون عمانيون في سلطنة نزوى الخليجية نجدة الدفاع المدني بعد أن باغتتهم أفعى ظهرت من فتحة تكييف في سيارتهم.

وبحسب الدفاع المدني العماني وسلطات الطوارئ،فقد استجاب فريق إنقاذ من وزارة الداخلية لبلاغ عن وجود ثعبان داخل سيارة في محافظة نزوى،وقام الفريق بإخراج الثعبان.

وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات على حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي الثعبان داخل السيارة قبل إخراجه.

وأوضحت الهيئة أن هناك 22 نوعًا من الثعابين السامة، 9 أنواع منها مستوطنة في عمان، وحثت هيئة الدفاع المدني العُمانية السكان على إبلاغ الفريق في حال رصدهم للثعابين بدلاً من التعامل معها بأنفسهم.

وأشاروا إلى أن الثعابين هي الأكثر شيوعًا في فصل الصيف،ولكنها تظهر أيضًا في الفصول الأخرى،خاصة بعد انتهاء فصل الصيف.