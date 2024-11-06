منى زكي تكشف لأول مرة عن إصابتها بالاكتئاب الحاد بسبب فيلم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - كشفت منى زكي لأول مرة عن إصابتها باكتئاب حاد بسبب هجوم الجمهور عليها وتنمره بعد فيلم”أصدقاء وعشاق“الذي ظهرت فيه.

وقد احتوى الفيلم على مشاهد أثارت غضب الجمهور، وتعرضت زكي للتشهير من قبل زوجها أحمد حلمي الذي لم يشارك في الفيلم.

زارت عددًا من الأطباء النفسيين، لكن لم يتمكن أحد من مساعدتها سوى عائلتها وأصدقائها.

أثار الفيلم جدلًا واسعًا، حيث عارضه البعض وأيد البعض الآخر مضمونه الدرامي الاجتماعي الجريء.