منة شلبي تنفي شائعات زواجها.. وتنفعل..

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - دحضت الممثلة منة شلبي أخيرًا شائعات زواجها سرًا وفقدانها وظيفتها نتيجة لذلك.

وأوضحت في تصريح تلفزيوني أنها لم تتزوج سراً ولم تكن لديها النية لفعل ذلك،وقالت إنها لو تزوجت لأعلنت التفاصيل على الملأ.

وقالت الممثلة المصرية إن مواطنها الفنان سعيد رجب قام بتهنئتها بالزواج، وتساءلت:”لماذا قلت ذلك؟

وأضافت:”أنا لا أهتم بالشائعات،ولا أتفاعل معها.يبدو أنني عندما أختفي عن أعين الجمهور لفترة،يأتي من لديه خيال خصب ليختلق عني هذه الأكاذيب ويختلق سيناريوهات مؤسفة“.

وكانت منة شلبي قد أشارت من قبل إلى مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها،مشيرة إلى أنها لا ترغب في الزواج من رجل يخونها مرارًا وتكرارًا .

كما أضافت أنها لا تريد شخصًا ثقيل الظل ولن تتسامح مع شخص بهذه الصفات،كما أنها لا تريد شخصًا ذا شخصية”ذات وجهين”.