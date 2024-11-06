طريقة عمل الدجاج المسحب على الفحم مع أطيب تتبيلة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - تحضير الدجاج المسحب على الفحم لأجواء عائلية مميزة

الدجاج المشوي على الفحم هو أحد الأطباق التي تجذب الكبار والصغار على حد سواء بنكهاته الشهية ورائحته الزكية التي تعبق في الأرجاء. إن كنت ترغب في جمع عائلتك حول مائدة مميزة، فلا شك أن الدجاج المسحب على الفحم مع التتبيلة المثالية هو الخيار الأمثل لتحقيق ذلك.

المكونات اللازمة لتحضير الطبق

لإعداد طبق الدجاج المسحب على الفحم، ستحتاج إلى المكونات التالية:

1 كيلو من صدور الدجاج المخلية

1 كوب من الزبادي

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

عصير ليمونة واحدة

ملح وفلفل حسب الرغبة

خطوات التحضير

اتبع هذه الخطوات البسيطة للحصول على دجاج لذيذ ومشوي بشكل مثالي:

ابدأ بتقطيع صدور الدجاج إلى شرائح مستطيلة متوسطة الحجم. هذا يسهل من عملية سحب النكهات ويعزز من الطهي المتساوي.

في وعاء كبير، اخلط الزبادي مع زيت الزيتون والثوم المهروس، ثم أضف التوابل: الكمون، الكزبرة، البابريكا، الملح والفلفل، وأخيراً عصير الليمون.

ضع قطع الدجاج في التتبيلة واحرص على تغطيتها بالكامل. يفضل تركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، والأفضل لليلة كاملة لضمان امتصاص النكهات جيداً.

قبل البدء بعملية الشواء، يفضل إخراج الدجاج من الثلاجة حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة، مما يساعد في الحصول على شواء متساوٍ.

سخّن المشواة وضع قطع الدجاج على الفحم الحار. احرص على تقليبها من حين لآخر لضمان حصولها على اللون الذهبي من جميع الجوانب.

نصائح للشواء المثالي

إليك بعض النصائح للحصول على أفضل نتيجة عند شوي الدجاج على الفحم:

تأكد من أن الفحم قد احترق بشكل جيد وأصبح متوهجًا قبل وضع الدجاج.

لا تضف الدجاج على المشواة مباشرة بعد إشعال الفحم، يجب أن تكون الحرارة متوسطة لتفادي حرق السطح قبل نضج الداخل.

استخدم ملقط الشواء لتقليب الدجاج بصورة منتظمة، مما يساهم في طهيه بصورة متساوية ويحافظ على العصائر داخل اللحم.

حين تروى هذه الإرشادات وتستمتع بتذوق الدجاج المشوي، ستجد أن النتيجة تستحق كل الجهود، إذ ستضيف هذه التجربة طعماً إضافياً إلى اجتماعاتك العائلية وتخلق ذكريات لا تُنسى.