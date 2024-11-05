نصائح مفيدة لمرضى السكري .. تعرف إليها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - فهم داء السكري وإدارته بشكل فعال

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى الرعاية والاهتمام الدائمين. يمكنك، من خلال الفهم الجيد للحالة واتباع بعض النصائح البسيطة، أن تعيش حياة طبيعية وصحية. في هذا المقال، سنتناول بعض النصائح المفيدة لمرضى السكري والتي يمكن أن تسهم في تحسين جودة الحياة.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن

التغذية هي جزء أساسي في إدارة مرض السكري. ينصح باتباع نظام غذائي متوازن يركز على:

تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني.

الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الملونة التي تحتوي على الألياف.

الحد من استهلاك السكريات البسيطة والحلويات.

استخدام الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

يعتبر النشاط البدني ضروريًا للتحكم في وزن الجسم ومستويات السكر في الدم. من المفيد:

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة مثل المشي أو السباحة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.

القيام بتمارين القوة مرتين في الأسبوع.

الحفاظ على نمط حياة نشط عن طريق تقليل الجلوس لفترات طويلة.

المراقبة المنتظمة لمستويات السكر في الدم

من المهم مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام لتحقيق التوازن المطلوب. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق:

استخدام جهاز قياس السكر المنزلي بشكل يومي.

الاحتفاظ بسجل لمستويات السكر والأنشطة اليومية.

مراجعة النتائج بانتظام مع أخصائي الرعاية الصحية.

الحفاظ على الصحة النفسية

التعايش مع مرض السكري يمكن أن يكون تحديًا نفسيًا أيضًا. لذلك يجب التركيز على:

التواصل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة للحصول على الدعم العاطفي.

التحدث مع متخصص نفسي إذا كان هناك حاجة.

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا.

الامتناع عن التدخين والكحول

التدخين والكحول يمكن أن يزيدا من مضاعفات مرض السكري. يُفضل الامتناع عن:

التدخين الذي يؤثر سلبًا على الأوعية الدموية وصحة القلب.

تناول الكحول بشكل مفرط لما له من تأثير على مستويات السكر في الدم.

باتباع هذه النصائح والحرص على متابعة حالتك مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك، يمكنك العيش بشكل أفضل وتحقيق السيطرة المثلى على داء السكري.