دوري أبطال أوروبا: آيندهوفن يسحق جيرونا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - اكتسح آيندهوفن الهولندي ضيفه جيرونا الإسبانيبأربعة أهداف دونمقابل في الجولة الرابعةمن دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

سجل أهداف آيندهوفن ريان فلامينجو (د 16) وماليك تيلمان (د 33) وجوهان باكايوكو (د 83) ولاديسلاف كرييتشي خطأ في مرماه (د 89).

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع عشر، وبقي رصيد جيرونا 3 نقاط في المركز السادس والعشرين.