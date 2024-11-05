دوري أبطال أوروبا: دينامو زغرب يغود من سلوفاكيا بفوز ثمين

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - فاز دينامو زغرب الكرواتي على مضيفه سلوفانبراتيسلافا السلوفاكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

سجل هدف أصحاب الأرض دافيد ستريليتش (د 5) وسجل أهداف دينامو زغرب داريو سبيكيش (د 10) وبيتار سوسيتش (د 30) وساندرو كولينوفيتش (54 و72).

ورفع دينامو زغرب رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر مؤقتاً وبقي سلوفان براتيسلافا أخيراً من دون نقاط.