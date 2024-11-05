دوري أبطال الخليج: الرفاع يفوز على العربي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - فاز الرفاع البحريني على العربي القطري بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج بكرة اقلدم.

سجل هدفي الرفاع عباس فاضل العصفور (د 42) ومحمد الحلاق (د 58).

وكان فريق القادسية الكويتي قد خسر في ملعبه أمام الاتفاق السعودي بهدف سجله موسى ديمبيلي من ضربة جزاء (د 45 +8).

ورفع الرفاع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف الاتفاق المتصدر بـ 6 نقاط، وبقي رصيد كل من العربي والقادسية نقطة واحدة.