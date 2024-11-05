أعجوبة المرايا: دليل شامل لتوسيع مساحات منزلك بصريًا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تعاني من مساحة منزلية صغيرة وتبحث عن حلول ذكية لتوسيعها بصريًا؟ الإجابة تكمن في استخدام المرايا بطريقة إبداعية! المرايا ليست مجرد عناصر عاكسة، بل هي أدوات قوية في عالم التصميم الداخلي قادرة على خلق وهم بمساحة أكبر وأكثر إشراقًا.

انعكاس الضوء: تعكس المرايا الضوء الطبيعي والصناعي، مما يزيد من إحساس بالاتساع والسطوع في الغرفة.

خلق عمق: عند وضع المرآة بشكل استراتيجي، فإنها تخلق وهمًا بعمق إضافي في الغرفة، خاصة عند وضعها مقابل نافذة.

تضاعف العناصر: تعكس المرآة العناصر الموجودة في الغرفة، مما يضاعفها بصريًا ويخلق شعورًا بالفخامة.

المرايا الكبيرة: اختر مرآة كبيرة الحجم وعلقها على الجدار الفارغ الأكبر في الغرفة. ستساعد هذه المرآة على توسيع المساحة بشكل ملحوظ.

المرايا الأرضية: ضع مرآة أرضية طويلة في نهاية غرفة طويلة وضيقة. ستعكس المرآة نهاية الغرفة، مما يجعلها تبدو أطول.

المرايا فوق الأثاث: ضع مرآة فوق طاولة الزينة أو الكونسول. ستعكس المرآة الإضاءة والتفاصيل الموجودة في الغرفة، مما يزيد من إحساس بالاتساع.

المرايا في الممرات الضيقة: قم بتغطية أحد جدران الممر الضيق بمرآة. ستجعل المرآة الممر يبدو أوسع وأكثر إشراقًا.

المرايا في الحمامات الصغيرة: استخدم مرآة كبيرة فوق الحوض لتوسيع المساحة بصريًا. يمكنك أيضًا استخدام بلاط المرايا لتغطية أحد الجدران.