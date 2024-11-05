تنافس إنكليزي كبير على ضم مارك كاسادو

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن وجود اهتمام قوي من عدة أندية إنكليزية بضم لاعب برشلونة، مارك كاسادو، خلال الفترة القادمة.

كاسادو الذي يتألق خلال الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب الألماني، هانزي فليك، جذب أنظار العديد من الأندية.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “Caught Offside” البريطانية، فإن أندية مانشستر يونايتد، ليفربول وكذلك نيوكاسل، وضعت الإسباني، ضمن خططها المستقبلية..

وأشارت الشبكة، إلى أن برشلونة كان منفتحاً بالفعل على رحيل اللاعب، خلال الصيف الماضي، ولكن الأمر تغير بعد بداية الموسم، حيث أصبح كاسادو ركيزة أساسية ضمن كتيبة هانزي فليك، الأمر الذي سيعقد مهمة الأندية الراغبة بضمه.

جدير بالذكر، أن كاسادو مرتبط بعقد مع برشلونة، حتى صيف 2028، ولديه شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.