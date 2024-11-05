نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (12): نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما النتائج الكاملة وترتيب فرق المقدمة بعدها.
نتائج الجولة (12)
سيلتافيغو × خيتافي 1-0
أتلتيكو مدريد × لاس بالماس 2-0
برشلونة × إسبانيول 3-1
إشبيلية × ريال سوسيداد 0-2
أتلتيك بلباو × ريال بيتيس 1-1
ديبورتيفو ألافيس × ريال مايوركا 1-0
أوساسونا × بلد الوليد 1-0
جيرونا × ليجانيس 4-3
فياريال × رايو فاليكانو- تأجلت
فالنسيا × ريال مدريد- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 33 نقطة
2- ريال مدريد: 24 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 23 نقطة
4- فياريال: 21 نقطة
5- أوساسونا: 21 نقطة