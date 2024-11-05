الدوري الإسباني (12): نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الإثنين، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما النتائج الكاملة وترتيب فرق المقدمة بعدها.

نتائج الجولة (12)

سيلتافيغو × خيتافي 1-0

أتلتيكو مدريد × لاس بالماس 2-0

برشلونة × إسبانيول 3-1

إشبيلية × ريال سوسيداد 0-2

أتلتيك بلباو × ريال بيتيس 1-1

ديبورتيفو ألافيس × ريال مايوركا 1-0

أوساسونا × بلد الوليد 1-0

جيرونا × ليجانيس 4-3

فياريال × رايو فاليكانو- تأجلت

فالنسيا × ريال مدريد- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- برشلونة: 33 نقطة

2- ريال مدريد: 24 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 23 نقطة

4- فياريال: 21 نقطة

5- أوساسونا: 21 نقطة