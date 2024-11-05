6 أسباب لارتفاع معدلات الطلاق حول العالم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - العوامل المؤثرة في زيادة حالات الطلاق عالميًا

مع تزايد معدلات الطلاق حول العالم، بات من الضروري التوقف عند الأسباب والعوامل التي تسهم في إحداث هذا التغيير الاجتماعي الكبير. تتنوع هذه الأسباب بين الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الشخصية، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

1. الضغوط المالية المتزايدة

تلعب الأمور المالية دورًا كبيرًا في نجاح أي علاقة زوجية. إن الضغوط المتعلقة بتأمين حياة كريمة وتلبية المتطلبات اليومية يمكن أن تشكل عبئًا كبيرًا يؤدي إلى توتر العلاقات بين الأزواج، خاصة إذا توافقت مع فقدان الوظائف أو الديون.

2. التغيرات الاجتماعية والتوقعات الحديثة

إن المجتمع الحديث يفرض تحديات جديدة تتعلق بتغيير الأدوار التقليدية للجنسين والتوقعات المرتبطة بها. فالكثير من الأشخاص لم يعودوا مقتنعين بالتمسك بتقاليد قديمة لا تتناسب مع العصر الحالي، مما قد يؤدي إلى صراعات داخل الحياة الزوجية.

3. نقص التواصل والتفاهم

يعد التواصل الفعال أساسًا في أي علاقة ناجحة. عدم التفاهم والقدرة على التواصل بين الشريكين يمكن أن يؤدي إلى بناء حاجز بينهم. تفاقم المشاكل البسيطة نتيجة لسوء الفهم قد تتحول في النهاية إلى مشاكل لا يمكن حلها سوى من خلال الانفصال.

4. الضغوط الزمنية والإجهاد الشخصي

حياة العمل المزدحمة والإلتزامات اليومية يمكن أن تؤدي إلى تقليل الوقت المتاح للشريكين من أجل قضاء وقت ممتع سوياً، مما قد يساهم في زيادة فجوة الاتصال والإحساس بالعزلة بين الطرفين.

5. ازدواجية الالتزامات والأولويات

في العصر الحالي، يمتلك الكثيرون التزامات أخرى بجانب الزواج مثل العمل، الدراسة، ورعاية الأطفال. تعد هذه الالتزامات المتعددة تحديًا قد لا يتمكن كل الأزواج من مواجهته بنجاح، مما يؤثر في تركيزهم على علاقتهم وتطورها.

6. عدم القدرة على التأقلم مع التحديات

يتطلب الزواج قدرة على التحمل والصبر عند مواجهة التحديات الكبرى. قد يفشل البعض في التعامل مع مشاكلهم بطريقة ناجحة مما يؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرار الطلاق.

الضغوط المالية

التغيرات الاجتماعية

نقص التواصل

الإجهاد الشخصي

التزامات متعددة

القدرة على التأقلم

في الختام، نجد أن الطلاق هو ظاهرة معقدة تحمل أسبابًا متعددة. لذا، فإن فهم هذه الأسباب ودراستها بعمق هو مفتاح محاولة تقليل معدلات الطلاق وتجديد مفهوم الزواج كعقد اجتماعي.