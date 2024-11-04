بعد الفوز على الشرطة .. يايسله: قدمنا أفضل مباراة لنا خلال الموسم الحالي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - أكد ماتياس يايسله، مدرب الأهلي السعودي، أن فريقه قدم أفضل مبارياته خلال الموسم الحالي، أمام الشرطة العراقي.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على الشرطة، بنتيجة 5-1، مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “لعبنا أربع مواجهات بأربع انتصارات، وأعتقد قدمنا أفضل مواجهة هذا الموسم، طبقنا الأسلوب الذي أريده والجمهور يستحق هذا الأداء والنتيجة”.

وأضاف: “كثير من الأسباب خلف هذا الأداء ومنها مشاركة فراس البريكان كمهاجم وطالما تحدثت عنه بإيجابية، ومن أسباب الانتصار ضغطنا بشكل جيد ومن المهم أن نستفيد من هذا الأداء ونقله إلى الدوري”.

وأتم: “الجميع يعلم أن هناك قوانين لتسجيل اللاعبين، وأعرف أن أليوسكي قدم مستوى جيد في البداية عندما قدمت إلى الفريق، هو شخص جيد ولاعب جيد وسلوكه رائع في التدريبات، ولكن يجب أن نتصرف مع المجموعة التي نملكها بأفضل تصرف ممكن”.