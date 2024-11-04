كيف تحافظ على صحة دماغك وتمنع الخرف؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - الخرف مرض يصيب الذاكرة والتفكير وقد يؤثر على الحياة اليومية بشكل كبير. ولكن هناك العديد من العادات التي يمكننا اتباعها للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من هذا المرض.

أهم النصائح للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من

الخرف:

النوم الكافي: يعتبر النوم بانتظام لمدة 7-8 ساعات ليلاً من أهم العوامل للحفاظ على صحة الدماغ. خلال النوم، يقوم الدماغ بتنظيف نفسه وإصلاح التلف الذي لحق به خلال اليوم.

التأمل: يساعد التأمل على تقليل التوتر والقلق، وهما عاملان رئيسيان في زيادة خطر الإصابة بالخرف. كما أنه يحسن التركيز والانتباه.

ممارسة الرياضة بانتظام: حتى التمارين البسيطة مثل المشي السريع أو الرقص لمدة 10 دقائق يوميًا يمكن أن تحسن الدورة الدموية في الدماغ وتقوي الذاكرة.

نظام غذائي صحي: اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأوميجا 3 يساعد على حماية الدماغ من التلف.

الحفاظ على علاقات اجتماعية قوية: التفاعل الاجتماعي المنتظم مع الأصدقاء والعائلة يساعد على تحسين المزاج وتقليل الشعور بالوحدة، مما يساهم في الحفاظ على صحة الدماغ.

لماذا هذه العادات مهمة للوقاية من الخرف؟

النوم: يساعد على ترميم الخلايا العصبية وتقوية الذاكرة.

التأمل: يقلل من التوتر والالتهابات التي تضر بالدماغ.

الرياضة: تحسن الدورة الدموية في الدماغ وتزيد من نمو الخلايا العصبية.

النظام الغذائي الصحي: يوفر للدماغ العناصر الغذائية التي يحتاجها للعمل بكفاءة.

العلاقات الاجتماعية: تحفز الدماغ وتقلل من الشعور بالوحدة والاكتئاب.