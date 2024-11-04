احتفالات رسمية وشعبية في رأس الخيمة بيوم العلم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - احتفلت رأس الخيمة، بيوم العلم وسط طقوس وطنية وتراثية، ممثلةً بدوائرها ومؤسساتها، في القطاعين العام والخاص، بموازاة احتفالات شعبية في مناطق عدة عبر امتدادها الجغرافي.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة: «في المناسبة الغالية على قلوبنا، نجدد في شرطة رأس الخيمة عهد الولاء للوطن والقيادة الحكيمة، كما نعاهد بتقديم الغالي والنفيس من أجل وطن الخير والعطاء، ومواصلة جهودنا من أجل استدامة الأمن والأمان، والعمل بإخلاص وتفانٍ لتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية العالمية في مسيرة العمل الشرطي والأمني، ونشر الأمن والطمأنينة».

محاكم رأس الخيمة

ازدانت محاكم رأس الخيمة بعلم دولة الإمارات، خفاقاً عالياً على سارية مبناها، خلال وقفة احتفالية بالمقر الرئيسي لدار القضاء في الإمارة، بمشاركة المستشار حمد محمد عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد سعيد بن درويش، رئيس المحكمة الابتدائية، والمستشار راشد آل مالك، المحامي العام الأول، رئيس النيابة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة، في أجواء وطنية عامرة بمعاني الفخر والشموخ.

غرفة رأس الخيمة

رفعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة علم الدولة، بحضور د. أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، ومسؤولي وموظفي عدد من الدوائر، ومركز شرطة المعمورة، حيث التفَّ الجميع حول سارية العلم، في الساحة المواجهة للمبنى، احتفاءً بقيم الوحدة والتلاحم وتجديد الولاء للقيادة الحكيمة والانتماء للوطن.

منطقة غليلة

أشار راشد بن عزيز الشحي إلى احتفال عدد من أبناء منطقة غليلة، شمالاً، بالمناسبة الوطنية الغالية، حيث رفعوا العلم على السارية المُطلة على الطريق الرئيسي في المنطقة، احتفاءً برمز اتحادنا، وراية دولتنا، لنجدد العهد بأن نبقى مُخلصين لبلادنا، مستمدين من قيادتنا العزيمة والطموح.