نشكركم على متابعتكم خبر مدن ثلجية ساحرة: استمتع بجمال الشتاء في هذه الوجهات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - تعتبر المدن التي تتساقط فيها الثلوج بكثافة في الشتاء وجهة مثالية لعشاق المغامرات الشتوية والجمال الطبيعي. إليك بعض المدن التي تشتهر بثلوجها الكثيفة وأجوائها الشتوية الساحرة:
أوروبا:
- سنت موريتز، سويسرا: تعتبر سنت موريتز من أشهر منتجعات التزلج في العالم، وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة وفعالياتها الشتوية المتنوعة.
- سافوي، فرنسا: تضم سافوي العديد من منتجعات التزلج الفاخرة، وتشتهر بثلوجها البكر ومناظرها الجبلية الخلابة.
- كيروونا، السويد: تقع كيروونا داخل الدائرة القطبية الشمالية، وتشتهر بظاهرة الشفق القطبي الساحرة، بالإضافة إلى فرص التزلج على الجليد والتزلج على الثلوج.
أمريكا الشمالية:
- وينيبيغ، كندا: تعتبر وينيبيغ واحدة من أبرد المدن في كندا، وتشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج في الشتاء، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لعشاق الأنشطة الشتوية.
- دنفر، الولايات المتحدة: تتميز دنفر بشتاء مشمس، ولكنها تشهد أيضًا تساقطًا للثلوج، مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة الرياضات الشتوية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.
- كيبيك سيتي، كندا: تتحول كيبيك سيتي إلى مدينة سحرية في فصل الشتاء، مع أضواء عيد الميلاد الساحرة والأنشطة الشتوية المتنوعة.
آسيا:
- سابورو، اليابان: تعتبر سابورو عاصمة الثلوج في اليابان، وتشتهر بمهرجان الثلوج السنوي الذي يضم منحوتات جليدية ضخمة.
- نيسيكو، اليابان: تعتبر نيسيكو من أفضل وجهات التزلج في آسيا، وتتميز بثلوجها البكر ومنحدراتها المتنوعة.
نصائح للاستمتاع برحلتك الشتوية:
- اللباس المناسب: تأكد من ارتداء ملابس دافئة ومقاومة للماء.
- الحذاء المناسب: ارتدِ أحذية شتوية مخصصة للثلوج لمنع الانزلاق.
- تجهيزات السلامة: إذا كنت تخطط لممارسة الرياضات الشتوية، فتأكد من ارتداء معدات السلامة اللازمة.
- التخطيط المسبق: احجز فنادقك ورحلاتك الجوية مسبقًا، خاصة إذا كنت تخطط للسفر خلال موسم الذروة.
- الاستمتاع بالأنشطة الشتوية: استغل فرصة وجودك في هذه المدن للاستمتاع بالأنشطة الشتوية المتنوعة مثل التزلج على الجليد، والتزلج على الثلوج، وبناء رجل الثلج.