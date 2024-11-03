الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 3 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 3-11-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والاتربة، جنوبية غربية – شمالية غربية وشمالية شرقية ، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.