ياسمين رئيس في دوامة الغموض والإثارة بمسلسل “رقم سري”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

يشهد المشهد الدرامي المصري حالة من الترقب والانتظار لعرض مسلسل “رقم سري” الذي تلعب بطولته النجمة ياسمين رئيس. وقد كشفت الجهة المنتجة عن البوسترات الرسمية والمنفردة للمسلسل، والتي زادت من حماس الجمهور وتوقعاتهم حول أحداث العمل.

تتميز بوسترات مسلسل “رقم سري” بأجواء غامضة ومثيرة، حيث يظهر أبطال العمل في أوضاع توحي بوجود لغز كبير ينتظر الكشف عنه. وتركز البوسترات على شخصية ياسمين رئيس التي تجسد دور “ندى عشماوي”، مديرة البنك الشابة التي تم العثور على جثتها في ظروف غامضة.

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل غامضة لـ”ندى عشماوي”، أصغر مديرة بنك في سنها، والتي تتمتع بشخصية قيادية وطموحة. يتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في القضية، ويكشف عن شبكة من العلاقات المعقدة والاتهامات المتبادلة بين موظفي البنك وأقارب الضحية. وتكشف الأحداث عن وجود مخطط لسرقة أموال أحد المودعين باستخدام منظومة البنك الإلكترونية.

يضم مسلسل “رقم سري” نخبة من النجوم، إلى جانب ياسمين رئيس، منهم صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري. هذا المزيج من النجوم يضمن تقديم عمل درامي قوي ومشوق.

يتوقع أن يحقق مسلسل “رقم سري” نجاحًا كبيرًا، وذلك لما يتمتع به من قصة مشوقة وأداء متميز من نجومه. كما أن اختيار توقيت عرضه يعتبر مناسبًا جدًا، حيث يشهد الموسم الدرامي الحالي منافسة قوية بين الأعمال الدرامية.