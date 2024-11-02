دمار منزل الفنان محمد شامل في الحرب اللبنانية..

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - دُمر منزل الكاتب والفنان اللبناني محمد شامل في قصف إسرائيلي استهدف منزله الذي يضم الكثير من أرشيفه الفني.

وقد أعرب حفيد شامل، زياد عيتاني، عن خيبة أمله وإحباطه من هذه الخسارة، حيث كان يحتفظ بأرشيفه لسنوات عديدة.

وشاركنا ذكرياته عن المنزل الذي كان موطنًا للعديد من المبدعين من العالم العربي.

هذه ليست المرة الأولى التي تدمر فيها منازل الفنانين في الحرب اللبنانية، فسبق وأن دمر منزل المطرب معين شريف والفنانة نادين الراسي.