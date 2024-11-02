طريقة تفريز البازليا في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - خطوات تحضير البازلاء للتجميد

يعتبر تجميد البازلاء طريقة مثلى للحفاظ على نضارتها وفوائدها الغذائية لفترة طويلة، مما يتيح لك استخدامها عند الحاجة. قبل الشروع في عملية التجميد، يجب اتباع بعض الخطوات الأساسية لضمان الجودة والطعم المثالي.

اختيار البازلاء الطازجة

أول خطوة في عملية التجميد هي اختيار البازلاء الطازجة من السوق أو من حديقتك إذا كنت تزرعها بنفسك. احرص على اختيار القرون ذات اللون الأخضر الداكن والخالية من البقع أو العيوب.

التنظيف والتقشير

بعد اختيار البازلاء، قم بغسلها جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة أي أوساخ أو بقايا مبيدات حشرية. ثم قم بتقشير القرون لاستخراج الحبات ووضعها في وعاء نظيف.

عملية السلق السريع

إن سلق البازلاء لفترة قصيرة يعد خطوة مهمة في عملية التجميد، حيث يساعد على الاحتفاظ باللون الأخضر والنكهة الطازجة. اتبع الخطوات البسيطة التالية:

قم بتسخين قدر كبير من الماء على النار حتى الغليان.

أضف البازلاء واتركها تغلي لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 دقائق فقط.

بسرعة انقل البازلاء من الماء المغلي إلى وعاء يحتوي على ماء بارد مثلج لوقف عملية الطهي.

التجفيف والتعبئة

بعد إتمام عملية السلق السريع، تأكد من تجفيف البازلاء جيدًا باستخدام منشفة نظيفة أو منشفة ورقية. الرطوبة الزائدة قد تؤدي إلى تكون ثلج على الحبات أثناء التجميد، مما يؤثر على جودة وطعم البازلاء.

قم بتعبئة البازلاء في أكياس التجميد محكمة الإغلاق واحرص على تفريغ الهواء منها بقدر الإمكان. يمكنك استخدام أكياس تفريغ الهواء إذا كانت متوفرة لديك لضمان جودة أعلى ومدة صلاحية أطول.

التخزين الصحيح للبازلاء المجمدة

لتجنب فقدان الجودة أو التعرض لبكتيريا التجميد، من المهم تخزين البازلاء المجمدة بشكل صحيح داخل الفريزر عند درجة حرارة ثابتة. باستخدام هذه الطريقة الصحيحة في التجميد، ستستطيع الاستمتاع بمذاق البازلاء الطازجة في أي وقت من السنة، سواء أكنت تستخدمها في الحساء أو الأطباق الرئيسية المفضلة لديك.