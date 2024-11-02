طريقة تحضير مربى البندورة خلال دقائق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - فوائد مربى البندورة

تعتبر البندورة من الفواكه المفيدة التي تحتوي على العديد من المغذيات الأساسية للجسم مثل الفيتامينات والمعادن. يساهم مربى البندورة في إضفاء نكهة مميزة وحلوة تمتزج بشكل رائع مع الخبز أو يتم استخدامه كحشوة للحلويات. يحتوي مربى البندورة على نسبة جيدة من السكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة السريعة، كما أن البندورة غنية بمضادات الأكسدة التي تعزز صحة البشرة وتحميها من الشيخوخة المبكرة.

المكونات اللازمة لتحضير مربى البندورة

لتحضير مربى البندورة الشهي خلال دقائق، نحتاج إلى المكونات التالية:

كيلوغرام من البندورة الناضجة.

نصف كوب من السكر.

عصير ليمونة.

قليل من القرفة حسب الرغبة.

عود واحد من الفانيليا.

خطوات تحضير مربى البندورة

تحضير البندورة

1. نقوم بغسل البندورة جيدًا ثم تقشيرها لتكون بدون قشرة.

2. نقطع البندورة إلى قطع صغيرة لضمان نضجها بسرعة وسهولة.

طبخ مربى البندورة

1. في قدر مناسب، نضع قطع البندورة على نار متوسطة ونبدأ بتحريكها حتى تبدأ في الذوبان.

2. نضيف السكر إلى البندورة المذابة ونستمر في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا.

3. نضيف عصير الليمون والفانيليا والقرفة إلى الخليط ونستمر بالتحريك جيدًا.

4. نترك المزيج على نار هادئة ليغلي حتى يصبح قوامه سميكًا ومتماسكًا.

التعبئة والتخزين

1. نترك مربى البندورة ليبرد قليلاً قبل تعبئته في برطمانات نظيفة ومعقمة.

2. نحكم إغلاق البرطمانات جيدًا ثم نضعها في مكان بارد ومظلم لحين الاستخدام.

أفكار لتقديم مربى البندورة

يمكنك استخدام مربى البندورة بطرق متعددة لجعل وجباتك أكثر لذة وتميزًا:

مزجه مع القشطة أو الزبادي لتناول إفطار لذيذ ومغذي.

استخدامه كطبقة على الكعك أو الفطائر الحلوة لإضافة لمسة فريدة.

تقديمه مع الجبن والمكسرات في طبق مقبلات فاخر.

استمتع بتحضير مربى البندورة السريع واستفد من طعمه الرائع وفوائده الصحية المتعددة التي تعزز من نمط حياتك الصحي.