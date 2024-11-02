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تعرف على فوائد زيت الزيتون البكر

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 08:59 صباحاً - يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز من أكثر الزيوت الصحية المتوفرة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والدهون الصحية.

فهو يحمي القلب والجسم بمضادات الأكسدة، ويقلل من الالتهابات والألم بمضادات الأكسدة، ويمنع السرطان عن طريق قتل الخلايا السرطانية، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الحميد(HDL)،ويطيل العمر عن طريق تقليل معدل الوفيات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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