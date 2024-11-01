دوري التحدي الآسيوي… خلاصة المجموعة الثالثة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم، اليوم الجمعة، وفيما يلي خلاصة منافسات هذه المجموعة:

النتائج الكاملة في المجموعة الثالثة

الأهلي- البحرين × هلال القدس- فلسطين 0-0

الفتوة- سوريا × السيب- عمان 0-5

هلال القدس- فلسطين × الفتوة- سوريا 0-0

السيب- عمان × الأهلي- البحرين 1-0

الأهلي- البحرين × الفتوة- سوريا 1-1

السيب- عمان × هلال القدس- فلسطين 3-0

ترتيب المجموعة الثالثة

1- السيب: 9 نقاط (9-0)

2- الأهلي: نقطتان (1-2)

3- الفتوة: نقطتان (1-6)

4- هلال القدس: نقطتان (0- 3)