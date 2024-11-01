نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي… خلاصة المجموعة الثالثة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم، اليوم الجمعة، وفيما يلي خلاصة منافسات هذه المجموعة:
النتائج الكاملة في المجموعة الثالثة
الأهلي- البحرين × هلال القدس- فلسطين 0-0
الفتوة- سوريا × السيب- عمان 0-5
هلال القدس- فلسطين × الفتوة- سوريا 0-0
السيب- عمان × الأهلي- البحرين 1-0
الأهلي- البحرين × الفتوة- سوريا 1-1
السيب- عمان × هلال القدس- فلسطين 3-0
ترتيب المجموعة الثالثة
1- السيب: 9 نقاط (9-0)
2- الأهلي: نقطتان (1-2)
3- الفتوة: نقطتان (1-6)
4- هلال القدس: نقطتان (0- 3)