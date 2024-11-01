دوري التحدي الآسيوي… حصيلة المجموعة الأولى

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من منافسات المجموعة الأولى في دوري التحدي الآسيوي.

النتائج الكاملة في المجموعة الأولى

إيست بنغال- الهند × بارو- بوتان 2-2

النجمة- لبنان × باشوندهارا كينغز- بنغلادش 1-0

بارو- بوتان × النجمة- لبنان 1-2

باشوندهارا كينغز- بنغلادش × إيست بنغال- الهند 0-4

إيست بنغال- الهند × النجمة- لبنان 2-2

باشوندهارا كينغز- بنغلادش × بارو- بوتان 1-2

ترتيب المجموعة الأولى

1- إيست بنغال: 7 نقاط (9-4)

2- النجمة: 6 نقاط (5-4)

3- بارو: 4 نقاط (5-5)

4- باشوندهارا كينغز: دون نقاط (1- 7)