نشكركم على متابعتكم خبر دوري التحدي الآسيوي… حصيلة المجموعة الأولى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من منافسات المجموعة الأولى في دوري التحدي الآسيوي.
النتائج الكاملة في المجموعة الأولى
إيست بنغال- الهند × بارو- بوتان 2-2
النجمة- لبنان × باشوندهارا كينغز- بنغلادش 1-0
بارو- بوتان × النجمة- لبنان 1-2
باشوندهارا كينغز- بنغلادش × إيست بنغال- الهند 0-4
إيست بنغال- الهند × النجمة- لبنان 2-2
باشوندهارا كينغز- بنغلادش × بارو- بوتان 1-2
ترتيب المجموعة الأولى
1- إيست بنغال: 7 نقاط (9-4)
2- النجمة: 6 نقاط (5-4)
3- بارو: 4 نقاط (5-5)
4- باشوندهارا كينغز: دون نقاط (1- 7)