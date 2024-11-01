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دوري التحدي الآسيوي… حصيلة المجموعة الأولى

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، من منافسات المجموعة الأولى في دوري التحدي الآسيوي.

النتائج الكاملة في المجموعة الأولى
إيست بنغال- الهند × بارو- بوتان 2-2
النجمة- لبنان × باشوندهارا كينغز- بنغلادش 1-0
بارو- بوتان × النجمة- لبنان 1-2
باشوندهارا كينغز- بنغلادش × إيست بنغال- الهند 0-4
إيست بنغال- الهند × النجمة- لبنان 2-2
باشوندهارا كينغز- بنغلادش × بارو- بوتان 1-2

ترتيب المجموعة الأولى
1- إيست بنغال: 7 نقاط (9-4)
2- النجمة: 6 نقاط (5-4)
3- بارو: 4 نقاط (5-5)
4- باشوندهارا كينغز: دون نقاط (1- 7)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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